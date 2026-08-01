Ufficiale Sampdoria, nuova tegola per Insigne: ricaduta muscolare e debutto ancora rinviato

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Sampdoria, nuova ricaduta per Insigne: slitta il rientro, debutto possibile soltanto a settembre.

Brutte notizie per la Sampdoria e per Lorenzo Insigne. L'attaccante blucerchiato, tra i principali acquisti del mercato estivo, dovrà rimandare ancora il proprio esordio ufficiale a causa di una nuova ricaduta muscolare. L'ex capitano del Napoli era arrivato a Genova ancora alle prese con i postumi di un infortunio alla coscia destra e, fin dall'inizio della preparazione, ha svolto un programma personalizzato senza mai lavorare con il gruppo. L'obiettivo era recuperarlo per la sfida contro il Cesena, ma il nuovo problema alla coscia sinistra ha costretto lo staff medico a rivedere i programmi.

Il comunicato della Sampdoria: stop precauzionale per Insigne

La Sampdoria ha ufficializzato il nuovo stop con una nota: "Lorenzo Insigne dovrà osservare un breve periodo di stop a scopo precauzionale nell'ambito del percorso di riatletizzazione seguito dall'inizio della stagione sportiva. Di conseguenza, il reinserimento dell'attaccante nelle attività con il gruppo subirà uno slittamento rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista". Le condizioni del classe 1991 saranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento il rientro in campo appare difficile prima di metà settembre. Non è escluso che il debutto possa slittare addirittura a dopo la sosta del campionato prevista al termine della quinta giornata, così da consentire al giocatore di recuperare completamente senza correre il rischio di ulteriori ricadute.