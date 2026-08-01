Anche Geolier festeggia il centenario del Napoli: il messaggio sui social

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Centenario Napoli, gli auguri del rapper Geolier sui social

Tra i tanti auguri arrivati per i 100 anni della SSC Napoli, non poteva mancare quello di Geolier, la voce rap più rappresentativa della nuova Napoli. Il cantante partenopeo, che prosegue la sua marcia record nel mondo musicale e dei concerti, ha voluto celebrare sui social un traguardo che unisce sport e identità cittadina.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Geolier ha scelto parole semplici ma cariche di significato: "Napoli si racconta e si vive". Una frase che racchiude perfettamente il legame indissolubile tra il club e la città, in perfetta sintonia con lo spirito delle celebrazioni di questo 1° agosto 2026. Non è un caso che proprio Geolier abbia scelto di unirsi al coro di auguri: l'artista rappresenta oggi un rap che parla in napoletano, un mix capace di portare l'identità partenopea su scala internazionale, proprio come il Napoli ha fatto nel calcio. "Napoli si racconta e si vive. Forza Napoli ieri, oggi e per sempre. Auguri vita mij, sempre a difenderti in ogni posto andremo. +100", il messaggio di Geolier.