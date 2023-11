Che beffa per Kvara! Non basta la doppietta, la Georgia si fa riprendere dalla Scozia al 92’

Che beffa per Khvicha Kvaratskhelia. Alla Georgia non è infatti bastata una super doppietta dell’esterno d’attacco del Napoli per battere la Scozia nel match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Gli ospiti hanno strappato il pari in pieno recupero, al 92’, grazie alla rete in extremis di Shankland. Georgia che comunque ha la certezza avere il paracadute della Nations League che le permetterà di giocare i playoff.

Classifica

Spagna 18

Scozia 16

Norvegia 10

Georgia 8

Cipro 0

19 novembre

Scozia - Norvegia

Spagna - Georgia