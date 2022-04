Che impatto Mertens! Entra Dries ed è subito 1-1

Neanche il tempo di entrare e Dries segna il gol pareggio

Secondo cambio per il Napoli al 56' della sfida contro la Fiorentina: esce Fabian Ruiz ed entra in campo Mertens. Napoli che passa al 4-2-3-1 con il belga alle spalle di Osimhen, con Lozano e Insigne sugli esterni. Neanche il tempo di entrare e Dries segna il gol pareggio: Osimhen attacca la profondità e viene premiato da Insigne. Il nigeriano appoggia per Mertens al limite dell'area, tiro di prima intenzione del belga e palla che finisce in buca d'angolo.