Tuttonapoli Infortunio Badiashile non è una sorpresa: dal 2021 già 81 partite saltate!

Benoit Badiashile deve fermarsi ancora. Il difensore del Napoli, uscito durante la sfida contro la Roma, ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro, come comunicato dal club il 26 ottobre 2026. I tempi di recupero non sono stati ufficializzati, mentre le prime stime parlano di circa 30-45 giorni. Un nuovo stop che riporta l'attenzione sulla storia clinica del centrale francese, condizionata da diversi problemi muscolari tra Monaco e Chelsea.

Badiashile, quanti infortuni

Lo storico degli infortuni: novembre-dicembre 2021, problema ai posteriori della coscia (25 giorni); gennaio-marzo 2022, nuovo infortunio muscolare (54 giorni); luglio-agosto 2022, problema muscolare (27 giorni); ottobre 2022, infortunio agli adduttori (8 giorni); maggio-agosto 2023, lesione ai posteriori della coscia (105 giorni); maggio-settembre 2023, problema all'inguine (112 giorni, periodo parzialmente sovrapposto al precedente); settembre-ottobre 2023, recupero della condizione (32 giorni); dicembre 2023-gennaio 2024, affaticamento muscolare (12 giorni); febbraio-marzo 2024, problema all'inguine (35 giorni); dicembre 2024-marzo 2025, infortunio ai posteriori della coscia (80 giorni); estate 2025, problema muscolare (17 giorni); luglio-settembre 2025, ulteriore stop muscolare (70 giorni, con sovrapposizione).

Il problema di Badiashile è cronico?

Il dato che emerge è la frequenza degli stop, soprattutto a carico della muscolatura della coscia. I lunghi recuperi del 2023 e del periodo tra dicembre 2024 e marzo 2025 hanno inciso sulla continuità del difensore, che ha dovuto affrontare altri problemi anche nel 2025. Non è possibile parlare automaticamente di una fragilità cronica, ma la ripetizione degli episodi rappresenta un elemento da monitorare. Ora il Napoli attende il recupero dall'ultimo infortunio, con l'obiettivo di riavere Badiashile a disposizione senza forzare i tempi.