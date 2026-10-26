Verso Monza-Napoli, ultime di formazione: torna Lobotka, Vergara scalpita

Allegri valuta le scelte per Monza pensando anche a Juventus e Porto: possibile una formazione con molti titolari. Lobotka torna dal primo minuto.

Il Napoli prepara la trasferta di Monza con Massimiliano Allegri chiamato a gestire le energie in vista dei successivi impegni contro Juventus e Porto. Il tecnico, che non sarà in panchina al Brianteo per squalifica, potrebbe comunque limitare il turnover e affidarsi a una formazione ricca di titolari. Come scrive Tuttomercatoweb.com, tra i pali dovrebbe tornare Milinkovic-Savic, mentre la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. Rrahmani ha ormai smaltito lo stato influenzale che lo aveva condizionato contro la Roma ed è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto.

Lobotka torna in regia, Lang favorito su Giovane

La principale novità a centrocampo dovrebbe essere il ritorno di Lobotka in cabina di regia dopo le ultime esclusioni, con McTominay e De Bruyne ai suoi lati. A rifiatare sarebbe dunque Anguissa. Pochi cambi anche davanti, dove Hojlund resta il riferimento centrale e Politano dovrebbe essere confermato sulla destra. Sulla corsia sinistra Lang parte favorito nel ballottaggio con Giovane, anche alla luce delle assenze di Alisson e David Neres. Vergara, tornato a disposizione dopo l'infortunio, scalpita ma dovrebbe inizialmente partire dalla panchina per trovare spazio a gara in corso.