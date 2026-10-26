ADL incontra Aponte per il nuovo stadio, ma può spuntare anche la vendita del Napoli

De Laurentiis incontrerà a Ginevra Gianluigi Aponte e la sua famiglia: si parlerà del progetto stadio, ma sullo sfondo resta anche il futuro del Napoli.

Ore importanti per il futuro del Napoli. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, Aurelio De Laurentiis incontrerà in queste ore a Ginevra Gianluigi Aponte e la sua famiglia, proprietaria del colosso MSC. Al centro del confronto ci sarebbe innanzitutto il progetto per il nuovo stadio nell'area della Kuwait Petroleum: l'idea del presidente azzurro sarebbe quella di coinvolgere direttamente il gruppo nella realizzazione dell'impianto da oltre 600 milioni di euro, andando oltre la semplice concessione dei naming rights per una possibile MSC Arena o MSC Stadium.

De Laurentiis-Aponte, sullo sfondo anche il futuro del Napoli

Il rapporto tra De Laurentiis e Aponte è consolidato da tempo, anche sul piano commerciale: MSC è tra i principali sponsor del Napoli, con un contributo indicato in 18 milioni di euro per questa stagione e un accordo fino al 2029. Ma secondo TMW nella conversazione potrebbe emergere anche il tema di una futura vendita del club. De Laurentiis recentemente ha ribadito: "Io per il momento non ho deciso di vendere, ma se decidessi di farlo preferirei vendere a un napoletano. Se un napoletano volesse sostituirmi in 2-3-5 anni…". Un identikit che rende inevitabilmente suggestiva l'ipotesi Aponte: la famiglia ha origini campane e una capacità finanziaria potenzialmente adeguata a un'operazione di questa portata. Al momento, però, si tratta di uno scenario e non di una trattativa per la cessione del Napoli.