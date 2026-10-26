Squalifica Allegri inaccettabile per il Napoli: ecco quando sarà discusso il ricorso

Il Napoli ha presentato con procedura d'urgenza il ricorso contro le due giornate inflitte ad Allegri. La decisione è attesa tra giovedì e venerdì.

Il Napoli non ci sta e proverà a ridurre la squalifica di Massimiliano Allegri. Il club azzurro ritiene eccessive le due giornate inflitte al tecnico dopo quanto accaduto nel finale e nel post partita contro la Roma, considerando il provvedimento inaccettabile. Dopo aver richiesto l'accesso agli atti, la società ha presentato il ricorso con procedura d'urgenza, come previsto in questi casi. La discussione dovrebbe avvenire tra giovedì e venerdì.

Allegri punta a tornare in panchina contro la Juventus

Saranno fondamentali i referti dell'arbitro Colombo, del quarto ufficiale e della Procura Federale. Proprio il quarto uomo aveva segnalato al direttore di gara il comportamento che aveva portato all'espulsione di Allegri, mentre al Maradona erano presenti anche gli ispettori federali, che hanno ascoltato le frasi pronunciate successivamente dal tecnico negli spogliatoi. Presente anche il capo della Procura FIGC Giuseppe Chinè. L'obiettivo del Napoli è ottenere la riduzione dello stop da due a una giornata: in questo caso Allegri sconterebbe la squalifica mercoledì contro il Monza e potrebbe tornare regolarmente in panchina domenica sera allo Stadium per Juventus-Napoli.