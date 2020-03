Cies - Fabian 2° miglior giocatore d'Europa nel mese di febbraio: solo Mbappé ha fatto meglio!

Tenendo conto dei dati Opta Pro di febbraio, il CIES ha stilato la classifica dei migliori giocatori del mese per rendimento. Valutando sei parametri (Take on per esplosività e assunzione di rischi, Shooting, Chance creation, Distribution per tecnica e visione, Rigour per concentrazione e tempismo, Recovery per resistenza e intelligenza tattica e posizionale), l'Osservatorio ha messo in serie tutti i giocatori dei cinque maggiori campionati europei.

LA CLASSIFICA - Al primo posto di questa speciale graduatoria c'è Kylian Mbappé, con un valore di 96.7, ma subito alle sue spalle ecco spiccare l'azzurro Fabian Ruiz, rivitalizzato dalla cura Gattuso, con un valore pari a 95,7. Un mese di febbraio favoloso per il centrocampista spagnolo, autore di tante giocate decisive (come i gol a Brescia e Inter) per le sorti del Napoli. In terza posizione, a pari merito, Kimpembe e Di Maria (94.0), ancora del PSG. Nella Top 10 presenti tre giocatori dell'Atalanta: Ilicic è 8° (92.0), Gomez 9° (91.7), Zapata 10° (91.3).

1) KYLIAN MBAPPÉ (PSG): valore 96.7

2) FABIAN RUIZ (Napoli): valore 95.7

3) PRESNEL KIMPEMBE (PSG): valore 94.0

3) ANGEL DI MARIA (PSG): valore 94.0

5) BENJAMIN ANDRÉ (Lille): valore 93.7

6) FLORIAN KAINZ (Colonia): valore 93.0

7) LUKASZ PISZCZEK (Borussia Dortmund): valore 92.3

8) JOSIP ILICIC (Atalanta): valore 92.0

9) PAPU GOMEZ (Atalanta): valore 91.7

10) DUVAN ZAPATA (Atalanta): valore 91.3

10) SERGE GNABRY (Bayern Monaco): valore 91.3

12) RENATO SANCHES (Lille): valore 90.8

13) REMO FREULER (Atalanta): valore 90.7

14) THILO KEHRER (PSG): valore 90.0

15) NICK POPE (Burnley): valore 89.7

15) GABRIEL MAGALHÃES (Lille): valore 89.7

17) MARQUINHOS (PSG): valore 89.3

18) ROBIN GOSENS (Atalanta): valore 89.0

18) JOSHUA KIMMICH (Bayern Monaco): valore 89.0

20) JONATHAN TAH (Bayer Leverkusen): valore 88.5