Clamoroso all’Al-Hilal: il tecnico Jorge Jesus rimprovera Neymar e rischia l'esonero

Esordio da dimenticare per Neymar nella Saudi Pro League. L'attaccante brasiliano, arrivato all'Al-Hilal al termine di un mercato faraonico con gli innesti multimilionari di Mitrovic, Malcom, Bono, Koulibaly e Milinkovic-Savic, ha giocato la sua prima partita, da subentrato, contro il Navbahor Namangan. Serata da dimenticare sia per l'ex PSG, che ha rischiato di farsi espellere spintonando un avversario, che per la sua formazione, fermata sul pari da una rivale piuttosto modesta. E l'X rischia di avere strascichi.

Jorge Jesus rischia? Il tecnico portoghese, altro fiore all'occhiello nel nuovo ciclo della società di Riad, avrebbe infatti rimproverato Neymar al termine della gara. Ne sarebbe nato un duro confronto, che potrebbe avere delle conseguenze per l'allenatore: il brasiliano avrebbe infatti chiesto l'esonero di Jorge Jesus.

Silenzio social. Mentre si attende di capire se la società soddisferà davvero le presunte richieste del proprio fuoriclasse, lo stesso Neymar non ha commentato pubblicamente l'accaduto. Attraverso i suoi canali Instagram, l'ex PSG e Barcellona si è infatti limitato a pubblicare un paio di selfie, per festeggiare il Saudi National Day, commemorato ogni anno proprio il 23 settembre.