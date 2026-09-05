Clamoroso Anguissa, errore "da record": l'occasione finale valeva 0.85xG

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Zambo Anguissa fallisce nel finale di Inter-Napoli una clamorosa occasione da 0.85 xG; pochi minuti dopo i nerazzurri segnano il gol del 3-2

Una delle immagini decisive di Inter-Napoli arriva intorno all’88’, quando il risultato è ancora fermo sul 2-2. Su un tiro-cross di Lucca, Frank Zambo Anguissa si trova a pochi passi dalla porta ormai sguarnita, deve solo deviare la palla in rete ma incredibilmente la manda fuori. La dimensione dell’errore è certificata dal dato: l’occasione valeva ben 0.85 xG, una probabilità realizzativa dell’85% secondo il modello statistico. Un’opportunità enorme, trasformatasi in un rimpianto ancora più pesante quando, pochi minuti dopo, Lautaro Martinez ha trovato il gol del definitivo 3-2.