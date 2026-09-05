Bilancio Napoli respira, Calcio&Finanza: “Dieta dopo i carichi pesanti con Conte”

vedi letture

Interessante articolo di Calcio&Finanza che stila la classifica di chi tra le 10 big ha avuto il risultato netto migliore e peggiore nel saldo cartellini e la graduatoria degli impatti a bilancio del mercato. Dal Bologna capolista al Como ultimo passando per Inter, Milan, Juventus, le romane e il Napoli, il cui bilancio ora respira dopo l'ultima sessione di mercato e le scelte fatte dal club. Ecco il risultato nel dettaglio. Ed ecco un estratto del focus sugli azzurri:

"Il club di De Laurentiis è l’unica delle big per cui il costo della rosa cala, un dato figlio del sistema di ammortamenti a quote decrescenti che il Napoli adotta da anni e di investimenti pressoché nulli sul mercato. D’altronde dopo due anni di gestione Conte, un po’ di dieta era inevitabile visto che nelle ultime due stagioni i partenopei avevano concluso il marcato estivo con un saldo negativo complessivo di 31 milioni di euro (-52,7 milioni nel 2024/25 e +21,7 milioni nel 25/26), caricando di costi il bilancio e attenuando solo in parte gli effetti negativi con la cessione di Kvicha Kvaratskhelia al PSG nel gennaio 2025.

All’estremo opposto c’è il caso del Como. I lariani avranno dal mercato un impatto a bilancio negativo per 31,8 milioni legato a una spesa per cartellini giunta sino a quasi 138 milioni (non si dimentichi che il club fattura non più di 55 milioni). Però c’è un motivo. Il club degli Hartono, quest’anno all’esordio in Champions, sapeva benissimo di poter vivere l’ultima estate libera da vincoli economici prima di innescare l’inevitabile settlement agreement con l’UEFA che ne limiterà la manovra nelle prossime sessioni. E per una società ambiziosa come quella presieduta da Mirwan Suwarso il gioco può valere la candela".