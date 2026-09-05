Ufficiale Napoli-Emporio Armani, rinnovata la partnership anche per il Formal Wear

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Napoli ed Emporio Armani proseguono la collaborazione dedicata al Formal Wear ufficiale del club.

Il Napoli ed Emporio Armani rinnovano per la stagione 2026/27 la partnership quinquennale dedicata al Formal Wear ufficiale del club, giunta al suo secondo anno. Calciatori, staff tecnico e management indosseranno i capi della maison durante le trasferte e in tutti i principali appuntamenti istituzionali legati alle gare. Una collaborazione che si aggiunge a quella già consolidata con EA7, sponsor tecnico del Napoli per il sesto anno consecutivo. La nuova selezione punta su uno stile essenziale e contemporaneo, caratterizzato dall'iconico blu Armani e dall'aquila ricamata in azzurro.

Napoli-Armani, eleganza speciale per l'anno del Centenario

Il guardaroba comprende completi in lana stretch effetto cavalry e blu navy, con giacche e pantaloni dalle linee pulite, t-shirt in jersey e lupetti in lana rasata. La collezione viene completata da giubbotti in nylon stretch idrorepellente, con fodera in misto cashmere, e da una serie di accessori da viaggio. Emporio Armani e Napoli confermano così un legame tra due realtà italiane conosciute a livello internazionale, che proseguirà proprio nella stagione del Centenario del club azzurro.