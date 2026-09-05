Inter - Napoli: pronostico, quote e analisi del primo scontro al vertice

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Pronostico Inter - Napoli del 5 settembre 2026: analisi, confronto delle quote e formazioni del primo scontro diretto al vertice della Serie A

Sabato 5 settembre alle 18:00 San Siro apre la terza giornata con il primo grande appuntamento. L'Inter di Chivu arriva a punteggio pieno, il Napoli di Allegri è chiamato a rispondere dopo il ko interno col Como. Una sfida che pesa già.

Pronostici Inter - Napoli e quote

Il mercato ha un'idea piuttosto netta, il campo forse meno: il segno 1 viaggia tra 1.65 e 1.70, il pareggio si aggira sui 3.70, il colpo azzurro supera quota 5.00. Da questo squilibrio nascono i nostri pronostici Inter - Napoli.



• Gol (entrambe le squadre a segno) — 1.95 su Snai

• Multigol 2-4 — 1.57 su Goldbet

• Inter segna in entrambi i tempi — 2.55 su Lottomatica



C'è un dato, il quale merita attenzione prima di fidarsi ciecamente della lavagna: l'Inter non vince questo confronto da cinque partite. Quattro pareggi e una sconfitta, con i tre incroci più recenti a Milano finiti 1-1, 1-1 e 2-2. Il Napoli, nello stesso arco di tempo, ha sempre trovato il gol. Un'informazione che rende l'Under 2.5, proposto in area 1.85 da Eurobet e Goldbet, meno automatico di quanto il contesto suggerisca.



Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.



Formazioni Inter - Napoli

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Stones e Curtis Jones scalpitano dalla panchina, Spence lavora ancora a parte.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Fuori McTominay, che dovrà operarsi per un'aritmia benigna, oltre a Buongiorno, Marianucci e Mazzocchi.

L'assenza che cambia i piani di Allegri

Perdere McTominay in questo momento significa rinunciare a fisicità, inserimenti e gol: tutte componenti che nella scorsa stagione hanno dato peso e sostanza al centrocampo azzurro. Allegri dovrebbe rispondere alzando De Bruyne dal primo minuto, con Vergara e Alisson Santos in ballottaggio per completare il pacchetto: una squadra più tecnica, probabilmente meno solida nelle seconde palle. Contro il Como il pasticcio di Anguissa e Rafa Marin è costato il 2-1, e crediamo che l'Inter, che davanti ha ritmi ben diversi, quegli errori li punisca con maggiore facilità.



Pressione nerazzurra e il vizio di non chiudere

I numeri di Cagliari raccontano tutto: 28 tiri, 15 dei quali nel primo tempo, e un solo gol, il siluro di Calhanoglu da fuori area, secondo centro consecutivo del turco. L'Inter produce moltissimo e converte poco, ed è esattamente il motivo per cui preferiamo il Multigol 2-4 all'Over 2.5 secco, bancato intorno a 1.95 su Snai e Lottomatica. Il campione in carica ha segnato sei reti in due giornate distribuendole su entrambe le frazioni, dettaglio che rende interessante l'ipotesi delle marcature nerazzurre in entrambi i tempi: 2.55 su Lottomatica, valori simili su Goldbet.



Sui marcatori l'attenzione cade su Lautaro, ancora a secco in campionato e quotato poco sopra 2.30 fra Eurobet e Snai, mentre Hojlund — firma dell’unica rete azzurra contro il Como — si muove intorno a 3.75. Probabilmente assisteremo a una gara sporca, decisa più dagli episodi che dal palleggio, con un Napoli costretto ad accettare qualche rischio in più. Le quote Inter - Napoli dicono nerazzurri, la storia recente dice equilibrio: il nostro pronostico Inter - Napoli sceglie di stare dalla parte dei gol, senza scommettere sulla goleada.



Contenuto a carattere informativo e di analisi sportiva. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Per informazioni e supporto: Telefono Verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822 (gratuito e anonimo).