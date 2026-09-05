Sorpresa a San Siro: presente il Pocho Lavezzi per Inter-Napoli

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Il grande match di San Siro tra Inter e Napoli regala una sorpresa d'eccezione sugli spalti prima ancora del fischio d'inizio. Tra i volti noti presenti in tribuna per assistere alla sfida delle 18:00 spicca infatti Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, indimenticato protagonista della storia recente del club partenopeo. La sua presenza allo stadio ha subito catturato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, riaccendendo ricordi e suggestioni legate a una delle trattative di mercato più chiacchierate degli ultimi anni.

Un legame viscerale e gli intrecci di mercato con i nerazzurri

L'ex attaccante argentino, che tra il 2007 e il 2012 ha collezionato 188 presenze e 48 reti con la maglia del Napoli lasciando un segno indelebile, è stato a lungo un obiettivo di mercato proprio dell'Inter. In più occasioni durante la sua carriera, sia ai tempi del Paris Saint-Germain che negli anni successivi, i nerazzurri avevano provato a riportarlo in Italia. Fu lo stesso Lavezzi a rivelare in seguito di aver rifiutato ogni offerta da altri club di Serie A per rispetto e attaccamento profondo verso la piazza napoletana.