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Verso Inter-Napoli, l'apertura de Il Roma: "Al Meazza per rialzarsi"
Alle 18 il Napoli sarà ospite dell'Inter a San Siro, in uno dei big match della terza giornata di campionato. "Al Meazza per rialzarsi", titola in prima pagina Il Roma, che racconta della voglia di fare il colpaccio che c'è negli azzurri. "Serve una prova d'orgoglio per evitare di fare distruggere Max", si legge in un altro titolo dedicato ad Allegri.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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