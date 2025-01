Clamoroso Repubblica - Ricorso ADL contro Pres. Serie A: rischio penalizzazione?

La battaglia per la presidenza della Lega Serie A non è finita e rischia di trasformarsi in un boomerang per Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente del Napoli, insieme a Claudio Lotito e Urbano Cairo, ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano per la destituzione del neo-eletto Ezio Simonelli. Un'iniziativa firmata anche dal consigliere indipendente della Lega, Gaetano Blandini. Tuttavia, la scelta di rivolgersi alla giustizia ordinaria potrebbe rappresentare una violazione della clausola compromissoria, che impone la risoluzione delle controversie sportive presso la Camera arbitrale.

I rischi per De Laurentiis: penalizzazioni e inibizione

La clausola compromissoria non è un dettaglio: la sua violazione può comportare sanzioni severe, tra cui la penalizzazione di 3 punti in campionato e fino a un anno di inibizione per i responsabili. Nel ricorso, De Laurentiis ha cercato di evitare queste conseguenze sostenendo che Simonelli, non essendo un tesserato, non rientrerebbe nelle norme della giustizia sportiva. Tuttavia, il Codice di giustizia sportiva si applica a chiunque svolga attività rilevanti per l’ordinamento federale, lasciando aperta l’interpretazione. Per questo, De Laurentiis ha successivamente ritirato il ricorso, ma non senza complicazioni.

Il ruolo del procuratore federale Chinè

Nonostante il ritiro del ricorso, la questione non è conclusa. Ora spetta al procuratore federale della FIGC, Giuseppe Chinè, stabilire se la presentazione del ricorso possa configurare una violazione della clausola compromissoria. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni non solo su De Laurentiis, ma anche sull’intera governance del calcio italiano.