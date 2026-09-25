Occhio al Frosinone di Alvini: è 1° in Serie A per per PPDA, l’indice del pressing offensivo

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Il Frosinone è la squadra che pratica più pressing alto in Serie A. Un dato che rappresenta un'ulteriore insidia per il Napoli al rientro dalla sosta.

Ci sarà anche il pressing alto tra le insidie che il Napoli dovrà affrontare al rientro dalla sosta. Il prossimo avversario degli azzurri sarà infatti il Frosinone, una delle squadre che più stanno sorprendendo in questa prima parte di stagione proprio per l'atteggiamento aggressivo mostrato in campo. I dati Opta evidenziano un elemento significativo: la Serie A è l'unico tra i cinque maggiori campionati europei ad avere una neopromossa sul podio delle squadre che effettuano più pressing alto. E in Italia sono addirittura due: il Frosinone è primo con un PPDA di 9,5, mentre il Venezia è terzo con 10,5. Tra loro c'è la Roma, seconda con un PPDA di 9,9. Un dato che rende ancora più interessante la sfida che attende il Napoli dopo la pausa per le nazionali.

Frosinone e Venezia, il nuovo volto delle neopromosse

I tempi sono cambiati anche in Italia e non soltanto sul piano regolamentare. Frosinone e Venezia rappresentano infatti l'esempio di come anche le squadre impegnate nella lotta per la salvezza non possano più affidarsi esclusivamente a un calcio fatto di difesa e ripartenze. Alvini e Stroppa chiedono alle proprie squadre un atteggiamento più aggressivo, con il pressing alto come elemento centrale del loro gioco. Per il Napoli, dunque, sarà un pericolo in più da considerare dopo la sosta: alla ripresa del campionato, gli azzurri dovranno misurarsi proprio con un Frosinone che, almeno nei numeri, è la squadra più aggressiva della Serie A nella pressione offensiva.