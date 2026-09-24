Lang resta in panchina: l’Olanda evita il ko, 1-1 al 92’ contro la Germania di Klopp

Lang resta in panchina: l’Olanda evita il ko, 1-1 al 92’ contro la Germania di KloppTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:45Notizie
di Francesco Carbone
L’Olanda acciuffa la Germania al 92’ e pareggia 1-1 nella prima giornata di Nations League. Noa Lang resta in panchina per tutta la sfida.

Un gol arrivato in extremis salva l’Olanda dalla sconfitta contro la Germania. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam finisce 1-1 nella sfida valida per la prima giornata della UEFA Nations League, con gli ospiti avanti dal 32’ grazie a Nmecha. Noa Lang, esterno del Napoli, resta invece in panchina per tutta la partita e non viene impiegato dal commissario tecnico degli Oranje Xavi.

Gakpo salva l’Olanda al 92’

La Germania di Jürgen Klopp accarezza a lungo l’idea di iniziare la competizione con una vittoria, ma nel finale arriva la reazione degli Oranje. Al 92’ Gakpo trova infatti il gol dell’1-1 e rimette in equilibrio la sfida, evitando all’Olanda una sconfitta casalinga. Alla Johan Cruijff Arena il match termina così in parità.