Nations League, tutti i risultati: Portogallo e Kosovo di misura, tris Austria, Lituania corsara
Si è chiuso il programma delle sette partite serali della UEFA Nations League. La Norvegia supera 3-2 la Danimarca grazie alla doppietta di Haaland, con Højlund a segno per gli ospiti. La Grecia ribalta invece la Serbia: Tzolis pareggia al 74’, poi Douvikas firma il 2-1 al 95’. Ad Amsterdam, infine, l’Olanda evita la sconfitta contro la Germania: Nmecha porta avanti gli ospiti, ma Gakpo trova l’1-1 al 92’.
Portogallo, Kosovo e Austria: vittorie nel finale
Il Portogallo supera il Galles 1-0 con João Félix, mentre il Kosovo piega l’Irlanda grazie al gol di Muriqi all’83’. Successo esterno per la Lituania, che batte 2-0 il Liechtenstein. L’Austria completa invece la rimonta contro Israele: dopo il momentaneo 1-1, gli ospiti segnano due volte negli ultimi tre minuti e vincono 3-1.
I finali di questa sera
Norvegia-Danimarca 3-2
14' Bobb (N), 18' Haaland (N), 25' Damsgaard (D), 60' Hojlund (D), 74' Haaland (N)
Olanda-Germania 1-1
32' Nmecha (G), 90'+2 Gakpo (O)
Portogallo-Galles 1-0
22' Joao Felix (P)
Serbia-Grecia 1-2
4' Zivkovic (S), 74' Tzolis (G), 90'+5 Douvikas (G)
Austria-Israele 3-1
43' Schmid rigore (A), 55' Abu Farkhi (I), 90' Mwene (A), 93' Kalajdzic (A)
Kosovo-Irlanda 1-0
83' Muriqi (K)
Liechtenstein-Lituania 0-2
53' Michelbrink (L), 66' Dolznikov (L)
Il finale delle 18
Andorra-Malta 1-2
17' Lopez (A), 36' Cardona (M), 81' Teuma (M)
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro