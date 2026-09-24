Beffa Milinkovic-Savic: la Grecia vince in rimonta e passa in pieno recupero in Serbia
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Beffa per Vanja Milinković-Savić: la Serbia viene rimontata dalla Grecia, che trova il gol della vittoria al 95’ e conquista i tre punti.
La Serbia di Vanja Milinković-Savić subisce una pesante beffa nella prima giornata del Gruppo 2 della League A di Nations League 2026-2027. Allo Stadio Rajko Mitić di Belgrado, i padroni di casa passano in vantaggio al 4’ con Živković, ma non riescono a difendere il risultato. La Grecia reagisce nella ripresa e completa una rimonta amara per la Serbia, trovando il gol decisivo proprio nei minuti di recupero.
Tzolis e Douvikas ribaltano la Serbia
La Grecia trova il pareggio al 74’ con Tzolis, prima di completare la rimonta al 95’ grazie a Douvikas. La Serbia resta così a mani vuote davanti al proprio pubblico, con il portiere del Napoli in campo per tutta la sfida. Al Rajko Mitić finisce 1-2: la Grecia conquista i tre punti grazie a un finale incredibile.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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