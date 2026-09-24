Hojlund-gol non basta alla Danimarca: super Haaland trascina la Norvegia alla vittoria

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Rasmus Højlund trova il gol e colpisce anche un palo, ma la sua prestazione non basta alla Danimarca. La Norvegia vince 3-2.

Gol, palo e una prestazione da protagonista, ma alla fine arriva la sconfitta. Rasmus Højlund lascia il segno in Norvegia-Danimarca, sfida valida per la prima giornata del Gruppo 4 della League A di Nations League 2026-2027, ma non riesce a evitare il ko della sua Nazionale. Il centravanti del Napoli gioca l’intera partita, accorcia le distanze al 60’ con un gol da rapace d’area e pochi minuti più tardi sfiora la doppietta, colpendo il palo dopo una deviazione del portiere norvegese.

Haaland decide la sfida: doppietta e vittoria della Norvegia

All’Ullevaal Stadion di Oslo la Norvegia parte forte e trova il doppio vantaggio con Bobb al 14’ e Haaland al 18’. La Danimarca reagisce con Damsgaard al 25’ e completa la rimonta al 60’ proprio grazie a Højlund. A decidere la sfida è però ancora Haaland, che al 74’ firma la doppietta personale e regala alla Norvegia il successo per 3-2. Per il centravanti norvegese sono ora 64 i gol in 56 presenze con la Nazionale.