Foto Restyling Maradona, il nuovo volto dello stadio: tetto green, fotovoltaico e con giochi di luci

vedi letture

Nuovo Maradona verso Euro 2032: tetto green, fotovoltaico e omaggio alle leggende azzurre.

Il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona prende forma con l'obiettivo di trasformare l'impianto di Fuorigrotta in una struttura moderna, sostenibile e all'avanguardia in vista degli Europei 2032. Comune di Napoli e Regione Campania hanno avviato il progetto di restyling che punta a migliorare funzionalità, comfort e sostenibilità energetica, mantenendo il legame con la storia e l'identità del tempio del calcio napoletano.

Nuova copertura e facciate: il Maradona diventerà uno stadio luminoso e sostenibile

Tra gli interventi principali previsti dal progetto ci sarà il completo rinnovamento della copertura, probabilmente realizzata in alluminio, che garantirà maggiore protezione a tutti i settori dello stadio e potrà ospitare impianti fotovoltaici per favorire l'autosufficienza energetica. L'impianto sarà inoltre dotato di soluzioni sostenibili, tra cui pannelli solari e sistemi per il recupero dell'acqua piovana.

L'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, ha spiegato: "E la copertura che tutti ritengono brutta verrà vestita di luce e potremo fare qualsiasi gioco di luce che vogliamo. Come saranno le facciate esterne? Riprenderemo la forma dello stadio del Sole dove si vedrà lo stadio del Sole ma in ogni traliccio ci saranno decori di sera e di giorno con tutti i giocatori che hanno fatto la storia del Napoli. Sei volte ci sarà Maradona e per ogni immagine una rete iconica, poi ci saranno le mega star, le super star e le star. Ma non vi dico tutto ora, vi lascio con la curiosità...".