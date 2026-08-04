Ufficiale Castel di Sangro, novità al pomeriggio: al ritiro s'è aggiunto anche Ngonge

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Ritiro Castel di Sangro 2026, ultimissime SSCNapoli: arriva anche Cyril Ngonge

Dopo l'allenamento mattutino, che vi abbiamo raccontato live, gli azzurri sono scesi in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro in una seduta a porte chiuse. Il club partenopeo racconta che il gruppo ha svolto attivazione e a seguire lavoro tattico. Ma non solo. Nel comunicato diramato dal Napoli viene menzionato anche un altro azzurro che si unisce al ritiro un po' a sorpresa.

A Castel di Sangro arriva anche Ngonge

Si tratta di Cyril Ngonge, in uscita ma che evidentemente non è al centro di trattative particolarmente calde. Il Napoli scrive che "ha raggiunto la squadra nel ritiro di Castel di Sangro, intraprendendo un lavoro individuale di condizionamento", la nota ufficiale del club. Da capire quale sarà il futuro dell'ex Verona e Torino che però non dovrebbe rientrare nei piani (e nella lista) del Napoli, ma senza offerte rischia di restare ai margini.