Foto CLASSIFICA - Rallenta l’Atalanta, il Napoli ha la chance per chiudere il 2024 in vetta

Termina sul risultato di 1-1 il match dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta, valido per la diciottesima giornata di Serie A. La Dea interrompe la striscia di undici vittorie consecutive in campionato ed evita solo nel finale la sconfitta. Gli orobici rimangono in vetta a quota 41 punti, a +1 sull'Inter e +3 Napoli, ma entrambe hanno una partita in meno. Gli azzurri giocheranno domani contro il Venezia e hanno la possibilità di chiudere il 2024 in testa alla classifica, mentre i nerazzurri dovranno recuperare nell'anno nuovo la partita rinviata con la Fiorentina.

La classifica di Serie A aggiornata dopo Lazio-Atalanta 1-1:

Atalanta 41**

Inter 40

Napoli 38

Lazio 35

Fiorentina 31*

Juventus 31

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 23

Roma 19

Empoli 19**

Genoa 19**

Torino 19

Parma 18**

Lecce 16

Como 15

Verona 15

Cagliari 14**

Venezia 13

Monza 10**

* una partita in meno

** una partita in più