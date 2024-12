Classifiche a confronto: che differenza per Napoli e Atalanta con lo scorso anno

vedi letture

Classifiche a confronto dopo sedici giornate di campionato. Vola l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: l'attuale capolista della Serie A rispetto alla scorsa stagione ha ben undici punti in più ed è oggi la squadra col confronto migliore. Bene anche il Napoli, +8, mentre dietro l'Inter che ha due partite in meno ha quattro punti in meno rispetto allo scorso campionato.

Male il Milan di Paulo Fonseca, squadra reduce dal pareggio contro il Genoa: dopo 15 partite disputate, la squadra rossonera ha sei punti in meno rispetto allo scorso campionato. Ancor peggio stanno facendo Juventus e Roma: il confronto dice meno nove. In coda il confronto peggiore è quello del Monza: meno undici. Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A.

Atalanta 37 punti (+11 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo undici giornate)

Napoli 35 (+8)

**Inter 31 (-4)

*Fiorentina 31 (+7)

*Lazio 31 (+10)

Juventus 28 (-9)

*Bologna 25 (=)

*Milan 23 (-6)

Udinese 20 (+7)

Empoli 19 (+7)

Torino 19 (-4)

Roma 16 (-9)

Genoa 16 (=)

Lecce 16 (-4)

Parma 15 (in Serie B)

Como 15 (in Serie B)

Hellas Verona 15 (+4)

Cagliari 14 (+1)

Monza 10 (-11)

Venezia 10 (in Serie B)

*= Una partita in meno. Confronto con le prime 15 giornate della Serie A 2023/24.

**= Due partite in meno. Confronto con le prime 14 giornate della Serie A 2023/24.