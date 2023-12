Classifiche a confronto: crollo Napoli, è addirittura a -19 rispetto a un anno fa

Che tonfo il Napoli. Il dato più negativo è quello degli azzurri: la squadra campione d'Italia ha addirittura 19 punti in meno

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 18 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione, allo stesso punto del campionato, l'Inter continua la sua marcia: i nerazzurri hanno conquistato otto punti in più. Medesimo distacco con la Juventus, che ha due punti in meno rispetto a Inzaghi e sei punti in più rispetto ai 37 accumulati una stagione fa.

Che tonfo il Napoli. Il dato più negativo è quello degli azzurri: la squadra campione d'Italia ha addirittura 19 punti in meno rispetto alla diciottesima giornata della scorsa stagione, quando era prossima a girare con 47 punti in classifica. Crollano anche l'Empoli a -9 e l'Udinese a -8 rispetto a una stagione fa.

Il dato più positivo è della Fiorentina. I viola hanno infatti conquistato dieci punti in più rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto del campionato. Benissimo anche il Bologna a +9, da segnalare anche il +5 dell'Hellas Verona.

Inter 45 punti (+8 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 18 giornate)

*Juventus 43 (+6)

Milan 36 (-2)

Fiorentina 33 (+10)

Bologna 31 (+9)

Atalanta 29 (-5)

Napoli 28 (-19)

Roma 28 (-6)

Lazio 27 (-7)

Torino 24 (+1)

Monza 22 (+1)

Genoa 20 (in Serie B)

Lecce 20 (=)

Frosinone 19 (in Serie B)

Udinese 17 (-8)

Sassuolo 16 (=)

Hellas Verona 14 (+5)

Cagliari 14 (in Serie B)

Empoli 13 (-9)

Salernitana 12 (-6)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione