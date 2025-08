Compleanno in casa azzurra, Politano compie 32 anni: "Auguri al nostro gladiatore"

"Il nostro gladiatore compie oggi 32 anni". Scrive il Napoli su X per celebrare il compleanno di Matteo Politano e fargli gli auguri. Il club azzurro ha dedicato anche un comunicato all'esterno ex Inter: "Compleanno in casa azzurra. Matteo Politano compie 32 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 3 agosto del 1993 a Roma.

A Matteo vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Politano conta 233 presenze in azzurro corredate da 34 gol e 34 assist. Con il Napoli ha vinto 2 scudetti e una Coppa Italia. Auguri Matteo!", si legge sul sito ufficiale del Napoli.