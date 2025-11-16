Compleanno in casa Napoli, Anguissa compie 30 anni: gli auguri del club

Frank Anguissa compie oggi 30 anni e il Napoli gli augura tanti auguri sui social e anche con un comunicato ufficiale: "Compleanno in casa azzurra. Frank Anguissa compie 30 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 16 novembre 1995 a Youndè (Camerun). Ad Anguissa vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

"Anguissa ha esordito l'11 settembre 2021 in Napoli-Juventus 2-1. Il 7 settembre 2022 ha segnato il suo primo gol in azzurro nella vittoria per 4-1 contro il Liverpool al Maradona. Anguissa conta 168 presenze e 15 reti con il Napoli, contribuendo alla conquista del terzo e del quarto scudetto. Buon compleanno Frank!".