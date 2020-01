Con la Juve fondamentale non perdere: in caso di ko ci sarà una "prima volta" da incubo

Per l'onore, la classifica, la tradizione ma anche per evitare di "battere" un record decisamente negativo. Il Napoli ha perso quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 1998: i partenopei non hanno mai subito cinque sconfitte casalinghe consecutive nella competizione. Per questo, domenica, sarà fondamentale strappare almeno un punto contro la Juventus di Sarri.