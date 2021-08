Conference League, oggi il sorteggio degli spareggi: il format del nuovo torneo

Oggi, 2 agosto, la UEFA Conference League entra nel vivo con i sorteggi dei turni preliminari che vedranno coinvolte le squadre anche dei Paesi con il miglior ranking, tra cui l'Italia rappresentata dalla Roma.

In totale, sono 184 le squadre partecipanti, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni UEFA e 46 provenienti dalla UEFA Champions League o dalla UEFA Europa League. Nessuna squadra è qualificata di diritto alla fase a gironi: dovranno tutte prendere parte (entrando in momenti diversi in base al ranking) alle fasi preliminari, che consistono in 3 turni di qualificazione e un turno di spareggio. Quest'ultimo, sarà suddiviso in un percorso principale e nel cosiddetto percorso Campioni, dedicato ai club provenienti dal percorso Campioni di Champions ed Europa League.

La fase a gironi prende il via con 32 squadre, provenienti da percorsi diversi:

- 17 squadre provenienti dal percorso principale di UEFA Europa Conference League

- 5 squadre provenienti dal percorso Campioni di UEFA Europa Conference League

- 10 squadre eliminate agli spareggi di UEFA Europa League

Nel Percorso principale, saranno coinvolte le squadre qualificate alla Conference League tramite il proprio piazzamento in campionato. Nel primo turno preliminare, entreranno in gioco 70 squadre: le 35 vincitrici avanzeranno al secondo turno, dove si aggiungeranno altre 55 squadre, per un totale di 90. Il terzo turno vedrà sfidarsi 52 squadre: alle 45 provenienti dal round precedente, altri 7 club faranno il proprio ingresso. Infine, lo spareggio, che vedrà contrapposte le 26 vincitrici del terzo round e 8 new entry: da queste 34, usciranno i 17 nomi che prenderanno parte alla fase a gironi del Percorso principale.

Diverso il discorso per quanto riguarda il parallelo Percorso campioni. Questo percorso qualificatorio, in Champions ed Europa League, è dedicato alle squadre campioni nei rispettivi campionati, che non hanno però diritto ad accedere direttamente alla fase a gironi. In UEFA Conference League, tale percorso sarà dedicato proprio ai club provenienti dai Champions Path delle qualificazioni Champions ed Europa League. Saranno 20 le squadre partecipanti al primo turno: le 10 vincenti si sfideranno in un ulteriore turno che ridurrà a 5 le squadre. A queste, se ne aggiungeranno poi 5 per lo spareggio finale, che eleggerà le 5 squadre destinate ai gironi dal Percorso Campioni. Alla fine di questi due percorsi, avremo dunque 22 delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi. Per completare il quadro, a queste si aggiungeranno le 10 eliminate agli spareggi di Europa League.

Le 32 squadre alla fase a gironi saranno divise in 8 gironi da 4 squadre. Alla fine delle 6 partite previste, la classifica determinerà chi accede alla fase a eliminazione diretta. Ad accedervi direttamente, saranno solo le 8 prime qualificate; per decidere i nomi delle restanti 8, invece, si giocherà uno spareggio tra le seconde classificate e le terze classificate nei gironi di Europa League. Dagli ottavi in poi, la formula è invariata rispetto al format classico, fino alla finale, che andrà in scena il 25 maggio 2022 alla National Arena di Tirana, in Albania. La vincitrice avrà diritto ad accedere direttamente alla fase a gironi della successiva edizione di Europa League.