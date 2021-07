Contatti ADL-Raiola, a breve previsto un meeting: i dettagli

Dopo gli Europei il calciomercato inizia finalmente a scaldarsi. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e Raiola con un fitto scambio di messaggi fra i due. A breve è previsto un meeting tra l'agente di Manolas e Lozano e il presidente del Napoli, per capire se ci sono i presupposti di qualche operazione di mercato. Al momento non è chiaro se i discorsi riguarderanno operazioni in entrata o in uscita. Tra i possibili calciatori sotto la lente d'ingradimento del club azzuro ci sono: Boadu e Wijndal, rispettivametne attaccante e terzino sinistro dell’AZ Alkmaar. A riportarlo è Calciomercato.it.