Conte è (quasi) un tabù per Pioli: i precedenti sorridono al tecnico azzurro
Il prossimo match tra Napoli e Fiorentina al Franchi non sarà solo una sfida tra due squadre ambiziose, ma anche un duello tra due tecnici di grande esperienza: Antonio Conte e Stefano Pioli. Le loro storie e i loro precedenti in campo sono ricchi di spunti interessanti, con numeri che parlano chiaro e messi in evidenza da Footstats.
Le statistiche degli scontri diretti tra i due allenatori pendono nettamente a favore di Conte. In 10 incontri di campionato, il tecnico azzurro ha collezionato 6 vittorie, contro una sola di Pioli e 3 pareggi. Le squadre di Conte hanno segnato il doppio dei gol (20 a 10), a testimonianza di una supremazia tattica e di risultati che il tecnico ha spesso dimostrato.
