Conte ha già scelto la formazione anti-Lazio per il campionato: ecco chi giocherà

Archiviata l'eliminazione in Coppa Italia, ora c'è ancora la Lazio nei programmi del Napoli, in virtù della sfida di campionato di domenica prossima. Torneranno i titolari, come riferisce Tuttomercatoweb.com. Pronti undici cambi. Dopo la rivoluzione in Coppa Italia, col Napoli eliminato dalla squadra di Baroni, Antonio Conte si riaffida alla sua formazione tipo per il match di campionato di domenica sera al Maradona.

Nessun ballottaggio e nessun dubbio per il tecnico, che proporrà il 4-3-3 con Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo la regia sarà affidata a Lobotka, con Anguissa e McTominay ai suoi fianchi. In attacco tornano Politano, col solito lavoro anche in fase di copertura, Kvaratskhelia e Lukaku