Continuità Meret: oggi a Lecce aggancia Higuain ed entra nella Top 90 del club

Alex Meret come l'anno scorso sta avendo la continuità che gli è mancata all'inizio della sua esperienza a Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret come l'anno scorso sta avendo la continuità che gli è mancata all'inizio della sua esperienza a Napoli. Il portiere azzurro quest'oggi a Lecce raggiungerà le 146 presenze in azzurro agganciando Gonzalo Higuain all'88esimo posto nella classifica all time del Napoli. Per fine stagione potrebbe attaccare anche la Top 50 azzurra.