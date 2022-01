Coppa d'Africa, Camerun già qualificato ma il ct non risparmia Anguissa contro Capo Verde

Sono ufficiali le formazioni di Camerun e Capo Verde, che si affronteranno tra poco per la sfida della terza e ultima giornata del Gruppo A di Coppa d'Africa. Nello stesso girone si affronteranno in contemporanea anche Etiopia e Burkina Faso; ecco le scelte degli allenatori per una partita importante solo per gli ospiti, visto che i padroni di casa (che schierano Onana e Anguissa titolari) sono già qualificati:

Camerun (4-3-21): Onana - Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo; Ebosse, Kundé, Oum Gouet; Anguissa, Toko Ekambi; Aboubakar.

Capo Verde (3-4-3): Vozinha; Diney, Lopes, Stopira; J. Fortes, Andrade, Rocha Santos, D. Tavares; L. Semedo, W. Semedo, Monteiro.

La situazione del Gruppo A

Camerun 6 (qualificato)

Burkina Faso 3

Capo Verde 3

Etiopia 0