Coppa d'Africa, il Marocco in finale! Eliminata ai rigori la Nigeria di Osimhen e Lookman
Sarà il Marocco padrone di casa a sfidare il Senegal in finale di Coppa d’Africa. I marocchini hanno eliminato la Nigeria solo ai calci di rigore dopo uno 0-0 durato tra tempi regolamentari e supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto dei nigeriani Chukwueze e Onyemaechi, che hanno condannato le Super Eagles di Osimhen e Lookman all’eliminazione.
Nella lotteria dei rigori apre El Aynaoui, che realizza il primo penalty per il Marocco. Chukwueze, entrato appositamente al 120’, sbaglia facendosi ipnotizzare da Bounou, vero eroe della serata grazie anche alla parata su Onyemaechi. Inutile il gol di Dele-Bashiru per la Nigeria: il rigore decisivo lo firma En-Nesyri, che regala al Marocco la finale contro il Senegal di Mané.
