Coppa Italia, tutto facile per il Sassuolo nel derby: 3-0 al Cesena

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Sassuolo-Cesena 3-0: la squadra di Alberto Aquilani si aggiudica il derby emiliano e va ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sfiderà il Frosinone

Termina sul risultato di 3-0 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cesena, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Tutto facile per i neroverdi che si aggiudicano il derby emiliano grazie alle reti Volpato e Adzic nel primo tempo e di Lipani nella ripresa. La squadra di Alberto Aquilani affronterà il Frosinone ai sedicesimi di finale.

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027