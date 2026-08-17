Coppa Italia, tutto facile per il Sassuolo nel derby: 3-0 al Cesena
Termina sul risultato di 3-0 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cesena, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Tutto facile per i neroverdi che si aggiudicano il derby emiliano grazie alle reti Volpato e Adzic nel primo tempo e di Lipani nella ripresa. La squadra di Alberto Aquilani affronterà il Frosinone ai sedicesimi di finale.
Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027
Serie A Enilive 2026-2027
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