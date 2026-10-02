Ufficiale Belgio-Turchia, le formazioni ufficiali: De Bruyne intoccabile

Belgio-Turchia, ufficiali le formazioni: De Bruyne e De Ketelaere dal primo minuto, Montella punta su Celik.

Sono ufficiali le formazioni di Belgio-Turchia, sfida che interessa direttamente anche l’Italia per la classifica del Gruppo 1 di Nations League. Nel Belgio spazio dal primo minuto a Kevin De Bruyne, schierato a centrocampo, e Charles De Ketelaere, riferimento centrale del tridente offensivo.

Belgio-Turchia, le scelte ufficiali: Celik titolare con Montella

Il Belgio parte con il 4-3-3. De Bruyne compone il centrocampo insieme a Tielemans e Vanaken, mentre De Ketelaere guida l'attacco con Lukébakio e Godts. Partono invece dalla panchina De Winter e Theate. La Turchia di Vincenzo Montella risponde con il 3-4-3 e schiera dal primo minuto Zeki Celik nella linea difensiva. In avanti spazio ad Arda Güler, Barış Alper Yılmaz e Oğuz Aydın.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukébakio, De Ketelaere, Godts.

TURCHIA (3-4-3): Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı; İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu; Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın.