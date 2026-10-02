Ufficiale Francia-Italia, formazioni ufficiali: le scelte su Di Lorenzo e Vergara

Francia-Italia, ufficiali le formazioni: Mancini sceglie Fagioli e il tridente Kean-Pio Esposito-Sebastiano Esposito.

Grande appuntamento allo Stade de France, dove la Francia, capolista del Gruppo A1, ospita l’Italia in una sfida importante per gli equilibri della UEFA Nations League. I Bleus arrivano al big match a punteggio pieno, mentre gli Azzurri cercano continuità dopo il netto 4-1 ottenuto in Turchia. La Francia di Zinedine Zidane ha iniziato il proprio cammino con due vittorie per 1-0, conquistate in trasferta contro Turchia e Belgio, senza ancora subire reti. L'Italia di Roberto Mancini, invece, ha reagito alla sconfitta per 2-0 contro il Belgio imponendosi nettamente a Bursa. Quello ottenuto contro la Turchia è stato inoltre il quinto successo esterno consecutivo degli Azzurri nella fase a gironi di Nations League.

Francia-Italia, formazioni ufficiali: Fagioli a centrocampo, tre punte per Mancini

Sono ufficiali le scelte dei due commissari tecnici. Mancini punta sul 4-3-3 e schiera Fagioli insieme a Tonali e Frattesi in mezzo al campo. In attacco spazio a un tridente particolarmente offensivo formato da Kean, Pio Esposito e Sebastiano Esposito. In difesa Kayode e Calafiori agiranno sulle corsie, con Scalvini e Bastoni davanti a Donnarumma. Solo panchina per i due azzurri del Napoli, Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Tonali, Fagioli, Frattesi; Kean, P. Esposito, Se. Esposito. Ct: Roberto Mancini.