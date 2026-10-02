Foto SSC Napoli, nuova maglia europea 2026/27: torna il Corsiero del Sole! Prezzo e info

Svelato il Third Kit Euro 2026/27 del Napoli: Corsiero del Sole, dettagli dorati e richiamo al Centenario. Ecco quanto costa.

La SSC Napoli ed EA7 hanno presentato ufficialmente il Third Kit Euro 2026/27, la nuova divisa che accompagnerà gli azzurri nelle competizioni internazionali. Protagonista del design è il Corsiero del Sole, storico emblema del club tornato nell'anno del Centenario all'interno dell'identità visiva della società. La nuova maglia presenta una base Dark Navy, con stemma del Napoli, logo EA7 e altri dettagli in Gold Sahara Sun.

Maglia Napoli Third Kit Euro 2026/27, il comunicato ufficiale

Di seguito la nota della SSC Napoli: “SSC Napoli ed EA7 presentano il Third Kit Euro 2026/27, che accompagnerà gli azzurri sui palcoscenici internazionali di questa stagione. Al centro del design c’è il Corsiero del Sole, antico emblema del Club, tornato quest’anno a far parte della sua identità visiva e protagonista del nuovo kit.

La sua sagoma, raffigurata sul fronte attraverso una lavorazione tono su tono che emerge dalla trama del tessuto, attraversa la maglia e reinterpreta in chiave contemporanea uno dei simboli più identitari della tradizione partenopea. La maglia si sviluppa su una sofisticata base Dark Navy, impreziosita dai dettagli Gold Sahara Sun che caratterizzano lo stemma SSC Napoli, il logo EA7 e gli altri elementi della divisa.

Il design è completato dal colletto e dal fondo manica, sviluppati in continuità con la palette cromatica del kit, e da finiture studiate per valorizzare la silhouette e il carattere della maglia. Il legame con l’identità e la storia del Napoli prosegue nei dettagli: all’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dedicato alle celebrazioni del Centenario, mentre sul retro compare la scritta “Partenopei”. La patch Authentic integra infine la tecnologia NFC, attraverso cui è possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli.

Il Third Kit Euro 2026/27 sarà disponibile a partire dalle 19:26 di oggi, 2 ottobre 2026, sull'Official Online Store SSC Napoli, da domani 3 ottobre negli Official Store SSC Napoli e dal 5 ottobre presso i rivenditori autorizzati”.

Nuova maglia Napoli 2026/27, prezzo e personalizzazione

La nuova divisa europea, caratterizzata dalla tonalità blu scuro e dai dettagli dorati, viene proposta al prezzo di 150 euro senza personalizzazione. L'aggiunta di nome e numero costa 20 euro, mentre per la patch della Champions League sono necessari altri 20 euro.