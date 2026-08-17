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Coppa Italia, Lecce ko: la spunta il Palermo di Inzaghi. Il tabellone aggiornato

Coppa Italia, Lecce ko: la spunta il Palermo di Inzaghi. Il tabellone aggiornatoTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:30Notizie
di Davide Baratto
Palermo-Lecce 2-0: si chiude l'ultima partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ecco il tabellone aggiornato ai sedicesimi

Termina sul risultato di 2-0 il match del Barbera tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I rosanero giocano un gran primo tempo portandosi sul doppio vantaggio grazie ai gol di Vavassori e Pohjanpalo, nella ripresa assalto dei giallorossi di Eusebio Di Francesco che però non riescono ad accorciare le distanze. La spunta quindi la squadra di Filippo Inzaghi che ai sedicesimi sfiderà il Mantova: una delle due di Serie B accederà agli ottavi. 

Coppa Italia, il tabellone dei sedicesimi di finale

Genoa-Südtirol > Inter
Mantova-Palermo > Bologna
Torino-Monza > Milan
Cremonese-Parma > Como
Cagliari-Verona > Roma
Sassuolo-Frosinone > Juventus
Udinese-Venezia > Atalanta
Pisa-Fiorentina > Napoli
 