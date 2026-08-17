Ufficiale
Coppa Italia, Lecce ko: la spunta il Palermo di Inzaghi. Il tabellone aggiornato
TuttoNapoli.net
Palermo-Lecce 2-0: si chiude l'ultima partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ecco il tabellone aggiornato ai sedicesimi
Termina sul risultato di 2-0 il match del Barbera tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I rosanero giocano un gran primo tempo portandosi sul doppio vantaggio grazie ai gol di Vavassori e Pohjanpalo, nella ripresa assalto dei giallorossi di Eusebio Di Francesco che però non riescono ad accorciare le distanze. La spunta quindi la squadra di Filippo Inzaghi che ai sedicesimi sfiderà il Mantova: una delle due di Serie B accederà agli ottavi.
Coppa Italia, il tabellone dei sedicesimi di finale
Genoa-Südtirol > Inter
Mantova-Palermo > Bologna
Torino-Monza > Milan
Cremonese-Parma > Como
Cagliari-Verona > Roma
Sassuolo-Frosinone > Juventus
Udinese-Venezia > Atalanta
Pisa-Fiorentina > Napoli
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliRetroscena Badiashile, perché il Napoli ha preferito far lievitare la cifra del riscatto di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Serie A, il Napoli è strapieno: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi fuori per Lang?
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli-Aris Salonicco, le probabili formazioni: Allegri prova l'11 anti-Genoa
Redazione Tutto Napoli.netLiveDiretta Napoli-Celta Vigo 1-1 (Di Lorenzo 11', Jutgla 65'): un pasticcio Meret-De Bruyne nega la vittoria agli azzurri
Redazione Tutto Napoli.netClamoroso rumors dal Brasile: "Il Napoli vuole Gabriel Jesus, le cifre dell'affare"
Fabio TarantinoLiveDiretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini
Fabio TarantinoLiveRestyling Maradona, presentazione ufficiale: "63mila posti, via pista e spalti più vicini al campo! Le tempistiche"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com