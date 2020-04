Coronavirus, dati sui contagi in Campania incoraggianti: terzo giorno consecutivo sotto al 10%

La Regione Campania nella serata di ieri ha diramato il consueto bollettino serale riguardante l'emergenza Coronavirus. Sono stati soltanto 108 i nuovi contagiati su 1445 tamponi eseguti (molti meno rispetto ai 2.297 della giornata di sabato). Incoraggiante il dato percentuale tra positivi e tamponi che è risultato del 7,47%, in calo dopo l'8,22 di sabato e leggermente in aumento rispetto al 6,57% del 3 aprile. In ogni caso per il terzo giorno consecutivo il dato percentuale si è attestato sotto la soglia del 10%. Di seguito il trend dell'ultima settimana.

5 aprile 7,47

4 aprile 8,22%

3 aprile 6,57%

2 aprile 12.05%

1 aprile + 13,43%

31 marzo + 10,4%

30 marzo + 9,76%

29 marzo +15,66%