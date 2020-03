Coronavirus, il bollettino delle 18: +2107 (ieri erano 1648), ancora più di 800 decessi

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale della giornata odierna. I contagiati per COVID-19 salgono a quota 77.635, con un incremento di 2107 unità rispetto alle ultime 24 ore. I decessi, in totale, sono 12.428, di cui 837 nelle ultime 24 ore. Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1109 in più di ieri, numero più alto dal momento dell'emergenza.