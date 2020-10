Coronavirus, si valuta chiusura sport di contatto non professionistici: Spadafora prova a mediare

Nel nuovo Dpcm si potrebbe scegliere di chiudere tutti gli sport di contatto, lasciando in attività solo quelli professionistici. Secondo La Gazzetta dello Sport, è emersa nei colloqui di queste ore anche la possibilità di una chiusura totale di tutte le attività degli sport di contatto, compresi campionati dilettantistici e settori giovanili, lasciando in piedi solo quelli professionistici. Qundi per quanto riguarda il calcio si continuerebbe a giocare in Serie A, B e C. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora sta cercando di mediare, bloccando solo le attività amatoriali, ma non quelle dilettantistiche. La risposta definitiva arriverà domani, quando ci sarà il confronto tra Governo e regioni.