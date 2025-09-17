Prima pagina

Corriere dello Sport: “Conte al 57%. In sette sfide con Guardiola vinta quattro volte"

Corriere dello Sport: “Conte al 57%. In sette sfide con Guardiola vinta quattro volte"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

"Juve da pazzi". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport dopo la rimonta dei bianconeri nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortimund.  Immenso Dusan Vlahovic: doppietta nel finale e assist per Kelly, la Juve rimonta due gol al 94’ e al 96’, chiudendo 4-4 contro la squadra tedesca.

Manchester City–Napoli (domani alle 21): “Conte al 57%. In sette sfide con Guardiola vinta quattro volte. Beukema recuperato" si legge sulla prima del quotidiano.

Ajax–Inter (oggi alle 21): “Allarme Lautaro. L’argentino a rischio: ha un dolore alla schiena. Chivu: «Gioca Sommer».”