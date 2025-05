Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte, la storia da scrivere a Napoli"

"Tutte per uno". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sul grande equilibrio nella zona intorno al quarto posto. La Juventus infatti è stata agganciata da Roma e Lazio, che grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Fiorentina ed Empoli si sono portate a quota 63. Pareggia invece la Vecchia Signora, fermata sull'1-1 dal Bologna, che ora insegue con un solo punto di ritardo. Ma la corsa Champions passerà anche dalla prossima giornata, che vedrà sfidarsi Lazio e Juventus così come Roma e Atalanta. "Conte, la storia da scrivere a Napoli" si legge in basso.