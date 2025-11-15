Prima pagina

Corriere dello Sport dà spazio ad ADL: "Le nazionali ci sfasciano i giocatori"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Sentite Marotta": titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport, riferendosi al dirigente capace in carriera di conquistare dieci scudetti tra Juventus e Inter e voglioso di arrivare quanto prima all'undicesimo. Le sue parole: "Chivu, che bravo: con tutto il rispetto, c'è chi voleva Mou. Il mio culmine da dirigente l'ho toccato alla Juve".

Spazio anche al Napoli e alle dichiarazioni del suo presidente. Ecco il titolo sugli azzurri: "DeLa: le Nazionali ci sfasciano i giocatori". Dura presa di posizione dopo il ko di Anguissa: "Non si può andare avanti in questo modo, bisogna chiedere i risarcimenti". Di seguito la prima pagina integrale