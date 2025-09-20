Corriere dello Sport: "Difende Tudor"

Prima pagina

"Difende Tudor". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il tecnico della Juventus. intervenuto ieri in conferenza stampa ha preso le difese della sua squadra criticata per certi versi dopo i sette gol subiti in tre gare. Principalmente nel mirino il portiere Michele Di Gregorio e il difensore Lloyd Kelly dopo le ultime prestazioni.