Prima pagina Corriere dello Sport: "Garnacho dopo Kvaratskhelia"

"La Juve sul lettino" titola oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, con riferimento agli infortuni che tengono alta l'emergenza di Thiago Motta anche per la sfida di stasera contro l'Atalanta: non convocati Vlahovic e Conceicao. Il taglio alto è invece dedicato al Napoli e al dopo Kvaratskhelia, con Garnacho primo obiettivo, mentre di spalla di parla di Walker-Milan e di Frattesi 'frenato' dall'infortunio di Calhanoglu. La Roma, invece, punta Rensh per rinforzare li esterni difensivi.

Juventus - La Juve sul lettino

Napoli - Garnacho dopo Kvara